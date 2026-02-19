Посольство России в Италии в официальном Telegram-канале раскритиковало позицию итальянских властей, выступивших против участия спортсменов России в Паралимпийских играх в Милане.

«Мы в очередной раз наблюдаем проявление неблагородных уступок итальянских властей все более наглым требованиям режима Зеленского и его пятой колонны в Италии, двойных стандартов и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии», — сказано в сообщении.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова заявила, что правительство Италии действует за гранью человечности.