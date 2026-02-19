Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде назвали «комическим фарсом» список требования Каллас

Пушков: Европа подтвердила, что за столом переговоров ей делать нечего
Илья Питалев/РИА Новости

Список требований к России главы евродипломатии Каи Каллас «никого не интересует» и «хоронит» надежды европейцев присоединиться к переговорам по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал требования, которые Кая Каллас выдвинула к России для окончания конфликта на Украине. Среди них, например, СМИ упоминали сокращение численности российских войск и их вывод из Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии и с других территорий.

По словам сенатора, если бы политикам присуждали антипремию «Золотая Малина», которая есть в киноиндустрии, то Каллас получила бы ее как за «совокупность достижений», так и за «комический фарс со списком требований ЕС к России».

«Интрига провалена, список Каллас никого не интересует, ибо это прошлогодний снег, над ней снова смеются, а она даже не понимает, что окончательно похоронила даже самые призрачные надежды европейцев присоединиться к переговорам. Потому как — кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что в списке нет «ничего нового», и все требования к России были известны «уже несколько лет назад». Причем все они «невыполнимы» и «давно отброшены ходом событий», подчеркнул Пушков.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США 17 и 18 февраля состоялись в Женеве. Спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что европейцы были рядом с украинской делегацией «на протяжении всего процесса».

Помощник президента России Владимир Мединский описал переговоры как «тяжелые, но деловые». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что их переговорная группа сейчас работает над «ключевыми положениями, необходимыми для финализации процесса».

Также сообщалось об еще одной встрече Мединского и Умерова. После завершения переговоров президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Ранее Пушков заявил о неуважении Трампа к европейским политикам.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!