В Совфеде назвали «комическим фарсом» список требования Каллас

Список требований к России главы евродипломатии Каи Каллас «никого не интересует» и «хоронит» надежды европейцев присоединиться к переговорам по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал требования, которые Кая Каллас выдвинула к России для окончания конфликта на Украине. Среди них, например, СМИ упоминали сокращение численности российских войск и их вывод из Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии и с других территорий.

По словам сенатора, если бы политикам присуждали антипремию «Золотая Малина», которая есть в киноиндустрии, то Каллас получила бы ее как за «совокупность достижений», так и за «комический фарс со списком требований ЕС к России».

«Интрига провалена, список Каллас никого не интересует, ибо это прошлогодний снег, над ней снова смеются, а она даже не понимает, что окончательно похоронила даже самые призрачные надежды европейцев присоединиться к переговорам. Потому как — кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что в списке нет «ничего нового», и все требования к России были известны «уже несколько лет назад». Причем все они «невыполнимы» и «давно отброшены ходом событий», подчеркнул Пушков.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США 17 и 18 февраля состоялись в Женеве. Спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что европейцы были рядом с украинской делегацией «на протяжении всего процесса».

Помощник президента России Владимир Мединский описал переговоры как «тяжелые, но деловые». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что их переговорная группа сейчас работает над «ключевыми положениями, необходимыми для финализации процесса».

Также сообщалось об еще одной встрече Мединского и Умерова. После завершения переговоров президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Ранее Пушков заявил о неуважении Трампа к европейским политикам.