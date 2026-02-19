Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах

19 февраля Москву накрыл циклон «Валли», ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries. Продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.

«За последние два дня москвичи и жители области активно готовились к обещанному снегопаду. Учитывая факт, что этой зимой «аномальные» снегопады повторяются с завидной регулярностью, в тот раз выбор пал на более серьезные товары для борьбы со стихией. Продажи снегоуборочных скреперов в Москве выросли на 60% в натуральном выражении по сравнению с периодом 15-16 февраля, а в области в лидерах по приросту — снегоуборщики, их приобрели на 49% больше», — отметили там.

При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад — когда начались сильные снегопады.

«Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились — жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров», — сказали в WB.

На фоне сильного снегопада пробки в Москве достигли 8 баллов. В сервисе «Яндекс.Такси» предупредили клиентов об увеличении времени в пути до 30% на фоне ухудшения погоды. А стоимость может вырасти в 2-3 раза.

В столичном департаменте транспорта предупредили об ухудшении дорожной обстановки в первой половине дня 19 февраля. Водителям посоветовали временно пересесть на метро – за это время коммунальные службы быстрее смогут убрать последствия «Валли», заявили в дептрансе.

Ранее синоптик сообщил, что интенсивных снегопадов до конца зимы больше не ожидается.