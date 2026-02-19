Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Бизнес

Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах

Wildberries: продажи лопат для снега взлетели в январе на 1000%
Shutterstock

19 февраля Москву накрыл циклон «Валли», ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries. Продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.

«За последние два дня москвичи и жители области активно готовились к обещанному снегопаду. Учитывая факт, что этой зимой «аномальные» снегопады повторяются с завидной регулярностью, в тот раз выбор пал на более серьезные товары для борьбы со стихией. Продажи снегоуборочных скреперов в Москве выросли на 60% в натуральном выражении по сравнению с периодом 15-16 февраля, а в области в лидерах по приросту — снегоуборщики, их приобрели на 49% больше», — отметили там.

При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад — когда начались сильные снегопады.

«Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились — жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров», — сказали в WB.

На фоне сильного снегопада пробки в Москве достигли 8 баллов. В сервисе «Яндекс.Такси» предупредили клиентов об увеличении времени в пути до 30% на фоне ухудшения погоды. А стоимость может вырасти в 2-3 раза.

В столичном департаменте транспорта предупредили об ухудшении дорожной обстановки в первой половине дня 19 февраля. Водителям посоветовали временно пересесть на метро – за это время коммунальные службы быстрее смогут убрать последствия «Валли», заявили в дептрансе.

Ранее синоптик сообщил, что интенсивных снегопадов до конца зимы больше не ожидается.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!