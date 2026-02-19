Гражданина Израиля осудили в Эстонии за шпионаж в пользу РФ

Суд в Эстонии приговорил израильтянина к 6,5 годам по обвинению в шпионаже на РФ

Суд в Эстонии приговорил гражданина Израиля Анатолия Привалова к 6,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ERR.

«Харьюский суд в признал 50-летнего жителя Ида-Вирумаа Анатолия Привалова виновным в сборе и передаче информации... России и в действиях, направленных против безопасности Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент решение суда не вступило в силу.

Сообщалось также, что эстонский суд признал лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, Петерсон, действуя по указанию российской стороны, умышленно и систематически оказывал помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей, в осуществлении действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

Ранее в Эстонии утвердили приговор журналистке, сотрудничавшей с российскими СМИ.