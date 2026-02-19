Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

Гражданина Израиля осудили в Эстонии за шпионаж в пользу РФ

Суд в Эстонии приговорил израильтянина к 6,5 годам по обвинению в шпионаже на РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд в Эстонии приговорил гражданина Израиля Анатолия Привалова к 6,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ERR.

«Харьюский суд в признал 50-летнего жителя Ида-Вирумаа Анатолия Привалова виновным в сборе и передаче информации... России и в действиях, направленных против безопасности Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент решение суда не вступило в силу.

Сообщалось также, что эстонский суд признал лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, Петерсон, действуя по указанию российской стороны, умышленно и систематически оказывал помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей, в осуществлении действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

Ранее в Эстонии утвердили приговор журналистке, сотрудничавшей с российскими СМИ.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!