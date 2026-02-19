На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Вулкан Канлаон изверг пепел на высоту 4,5 км на острове Негрос на Филиппинах

Извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в социальной сети X.

По его данным, извержение длилось две минуты и сопровождалось выбросом пепла на высоту до 4,5 км.

В районе вулкана объявлен второй уровень опасности по пятибалльной шкале. Власти призвали жителей и туристов покинуть зону в радиусе 4 км от кратера.

Канлаон — один из крупнейших действующих вулканов Филиппин. Он расположен на территории национального парка и является популярной туристической достопримечательностью. Высота вулкана составляет 2 465 метров, диаметр основания достигает 30 км.

Предыдущее извержение Канлаона произошло 13 мая. Оно длилось примерно пять минут. В результате над жерлом вулкана сформировалось мощное серовато-пепельное облако. Власти гражданской авиации получили рекомендации предупредить пилотов об опасности пролета вблизи вершины, так как вулканический пепел может представлять угрозу для работы авиадвигателей.

