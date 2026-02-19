Размер шрифта
На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Вулкан Канлаон изверг пепел на высоту 4,5 км на острове Негрос на Филиппинах
Chona Aplaon/AP

Извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в социальной сети X.

По его данным, извержение длилось две минуты и сопровождалось выбросом пепла на высоту до 4,5 км.

В районе вулкана объявлен второй уровень опасности по пятибалльной шкале. Власти призвали жителей и туристов покинуть зону в радиусе 4 км от кратера.

Канлаон — один из крупнейших действующих вулканов Филиппин. Он расположен на территории национального парка и является популярной туристической достопримечательностью. Высота вулкана составляет 2 465 метров, диаметр основания достигает 30 км.

Предыдущее извержение Канлаона произошло 13 мая. Оно длилось примерно пять минут. В результате над жерлом вулкана сформировалось мощное серовато-пепельное облако. Власти гражданской авиации получили рекомендации предупредить пилотов об опасности пролета вблизи вершины, так как вулканический пепел может представлять угрозу для работы авиадвигателей.

Ранее эксперт оценил угрозу того, что Москву накроет пеплом извергающегося вулкана.
 
