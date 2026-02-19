Путину доложили о ходе переговоров по Украине

Песков: Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине в Женеве

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Кремль пока не может назвать страну, в которой пройдут следующие переговоры.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

