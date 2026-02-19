Житель Тулы получил 11 лет за попытку взорвать девушку с помощью ручной гранаты

В Туле мужчина получил 11 лет за то, что метнул гранату в свою девушку

Житель Тулы получил срок за бросок гранаты в девушку во время ссоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тульской области.

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который применил гранату «Ф-1» против своей девушки. Инцидент произошел 29 августа 2025 года в квартире на улице Кутузова в Туле.

Как было установлено, подсудимый бросил гранату в сторону подруги во время бытового конфликта. Девушка получила тяжелые осколочные ранения и была госпитализирована. Сам нападавший не пострадал, так как находился на безопасном расстоянии. 1 сентября мужчину задержали в соседнем городе.

Оказалось, что подозреваемый купил гранату у знакомого за 3000 рублей и хранил дома. Злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее ростовчанин во время задержания взорвал гранату, пострадали полицейские.