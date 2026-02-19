Размер шрифта
Суд ужесточил наказание забравшей деньги у Долиной курьеру

Московский областной суд увеличил срок наказания курьеру Анжеле Цырульниковой, которая передавала часть денег певицы Ларисы Долиной мошенникам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Цырульниковой наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы», — сказал судья.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. За кражу денег в результате мошеннической схемы с продажей недвижимости были осуждены четверо фигурантов дела. Приговор им был вынесен Балашихинским городским судом Московской области 28 ноября 2025 года. Осужденные получили сроки лишения свободы от 4 до 7 лет.

19 февраля 2026 года адвокат одного из осужденных рассказал, что четверо фигурантов дела просят апелляционный суд отменить обвинительный приговор и вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Защита указывает на ошибки и неточности следствия, государственного обвинения и суда первой инстанции.

Ранее директор Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники.
 
