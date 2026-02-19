Уголовное дело об угрозах Долиной приостановлено — обвиняемых не нашли

Адвокат Ларисы Долиной Ксения Апарина сообщила, что уголовное дело, возбужденное в связи с угрозами в адрес певицы, приостановлено. Ее слова передает ТАСС.

Как сообщила Апарина, судья объяснила свое решение невозможностью установить личности обвиняемых.

До этого СМИ сообщали, что в целях обеспечения безопасности участников процесса суд принял решение провести слушания по делу Долиной в закрытом режиме. ТАСС также подчеркивал, что угрозы безопасности певицы были представлены еще в суде первой инстанции. Детали угроз и обстоятельства их поступления официально не раскрываются.

19 февраля в Московском областном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе четырех осужденных в мошенничестве с квартирой Долиной. Они просят отменить обвинительный приговор и вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования.

28 ноября сообщалось, что суд назначил четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Долиной сроки от четырех до семи лет колонии. Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев были осуждены на семь лет лишения свободы, Андрей Основа — на четыре года.

