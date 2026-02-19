Специальная военная операция будет доведена до конца. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — сказал Медведев на встрече с рабочими завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

17 февраля зампред Совбеза заявил, что российские военные сегодня сражаются за суверенитет страны, независимость внешнего курса и самостоятельность во внутренней политике.

11 февраля Медведев сказал, что специальная военная операция помогла понять России, кто друг и на кого можно рассчитывать. Он отметил, что сейчас наступила «точка истины», когда следует переосмыслить набор связей, существовавший со времен царской империи. Медведев добавил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие.

Ранее Медведев описал риски для России в случае соседства со страной НАТО.