В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США после Женевы

Новых контактов с американской стороной после Женевы пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, ничего не было, пока ничего не планируется. Они будут прорабатываться, потом будет приниматься дальше решение. Уже будет зависеть от американцев по графику продолжения», — сказал он.

До этого, комментируя прошедшую трехстороннюю встречу в Женеве, Песков заявил, что в Кремле не хотели бы вдаваться в подробности о ходе переговоров. Как он сказал, сейчас диалог находится на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения.

Третий раунд переговоров в формате Россия — Соединенные Штаты — Украина прошел в Женеве в период с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

