Женщина стала богаче Маска в 100 тыс. раз из-за технической ошибки

Баланс на подарочной карте британки составил £63 квадриллиона из-за ошибки
Sophie Downing

Жительница британского Ноттингема Софи Дауннинг обнаружила на подарочной карте кофейни необычно крупный баланс, который из-за технической ошибки достиг астрономической суммы — более £63 квадриллионов. По ее словам, это сделало ее богаче предпринимателя Илона Маска примерно в 100 тысяч раз, пишет Mirror.

Женщина получила подарочную карту сети кофеен на Рождество и считала, что на ней находится около £10. Однако во время покупки кофе в середине февраля кассовая система отобразила баланс, значительно превышающий ожидаемый. По словам Дауннинг, сотрудник кофейни также был удивлен увиденной суммой.

Несмотря на внушительные цифры, фактически воспользоваться средствами можно только в пределах ассортимента кофейни — например, на напитки и выпечку. Сама британка отнеслась к ситуации с юмором и призналась, что никогда не сталкивалась с подобными сбоями.

Через несколько дней Дауннинг вновь проверила карту и убедилась, что ошибочный баланс сохраняется. При этом она решила временно отказаться от ее использования, опасаясь недоразумений. Женщина также отметила, что представители кофейни пока не связывались с ней по поводу произошедшего.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать техническая ошибка при сканировании штрих-кода или сбой системы начисления средств. Сама Софи подчеркнула, что не намерена злоупотреблять ситуацией и рассчитывает на корректировку баланса со стороны компании.

Ранее мужчина купил семь лотерейных билетов по ошибке и выиграл почти $300 тысяч.
 
