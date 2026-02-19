Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

В Германии заявили, что операцию по подрыву «Северных потоков» одобрил Залужный

Spiegel: Залужный мог одобрить подрыв «Северных потоков», минуя Зеленского
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог одобрить Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации журналистов, чиновник принял подобное решение без одобрения со стороны президента Украины Владимира Зеленского. При этом администрация украинского лидера не была осведомлена о планах, следует из материала.

Также издание сообщило, что организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. По данным журнала, ЦРУ изначально было осведомлено о планах террористов совершить диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков призвал назвать виновных в подрыве «Северных потоков».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!