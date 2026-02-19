В Германии заявили, что операцию по подрыву «Северных потоков» одобрил Залужный

Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог одобрить Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации журналистов, чиновник принял подобное решение без одобрения со стороны президента Украины Владимира Зеленского. При этом администрация украинского лидера не была осведомлена о планах, следует из материала.

Также издание сообщило, что организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. По данным журнала, ЦРУ изначально было осведомлено о планах террористов совершить диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков призвал назвать виновных в подрыве «Северных потоков».