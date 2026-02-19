Размер шрифта
Любовь к работе может укрепить физическое здоровье, выяснили ученые

HRM: у любящих свою работу людей чаще возникают головные боли и тревожность
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Альберты установили, что у сотрудников, которые искренне любят свою работу, показатели физического здоровье выше, а уровни тревожности и депрессии — ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Resource Management (HRM).

Ученые отследили состояние физического и психического здоровья более 1800 участников в рамках восьми исследований. Испытуемые заполняли опросники по трем рабочим контекста: страсть к рабочим задачам, подлинная близость с коллегами и настоящая преданность организации.

«Для зачисления участника в категорию любящих свою работу все три фактора должны присутствовать одновременно. Сотрудник, который любит свою работу, но не чувствует связи с коллегами, или который хорошо ладит с командой, но эмоционально отдалился от организации, не полностью соответствует критериям», — уточнили ученые.

Команда исследовала, как часто у участников возникали проблемы со сном, головные боли, расстройства желудка и восприимчивость к болезням в целом. У участников, которые получившие высокие баллы по шкале любви к работе, наблюдалось снижение частоты этих патологий. Также испытуемые из этой группы реже опаздывали и совершали меньше длительных перерывов от трудовой деятельности.

Кроме того, любящие свою работу сотрудники также сообщали о более низком уровне тревожности и депрессии, и эта закономерность сохранялась в нескольких исследованиях и в разные периоды времени.

«Сотрудники с высокой привязанностью к работе также не проявляли большей склонности к трудоголизму или нарушению этических норм на рабочем месте. Глубокая привязанность к работе, по-видимому, не перерастает в навязчивое поведение или выгорание», — заключили исследователи.

Ранее россиянам раскрыли главную причину падения работоспособности.
 
