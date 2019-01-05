Порошенко пообещал соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий, сообщает РИА «Новости».

Порошенко также поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Спасибо его святейшеству Варфоломею за веру, любовь к Украине и нашему народу, за мужество начать процесс предоставления автокефалии православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни… Мы гарантируем соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий», — сказал Порошенко .

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии, 6 января его вручат митрополиту Епифанию. Как реагируют на это событие в православном мире – «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.