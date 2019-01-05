Порошенко пообещал соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий, сообщает РИА «Новости».
Порошенко также поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея.
«Спасибо его святейшеству Варфоломею за веру, любовь к Украине и нашему народу, за мужество начать процесс предоставления автокефалии православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни… Мы гарантируем соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий», — сказал Порошенко .
Ранее Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ об автокефалии, 6 января его вручат митрополиту Епифанию. Как реагируют на это событие в православном мире – «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.