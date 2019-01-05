Абэ заявил о «решающем моменте» в обсуждении мирного договора с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал «решающий момент». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Данное заявление Абэ сделал во время поездки в префектуру Ямагути.

«Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом [России Владимиром] Путиным руками», — подчеркнул Абэ.

Ранее Абэ заявлял, что во второй половине января намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору.