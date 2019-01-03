В Госдуме отреагировали на решение Украины закрыть избирательные участки в России

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как глава украинского МИДа Павел Климкин объяснил закрытие избирательных участков в России. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, причиной закрытия участков в действительности являются опасения нынешнего украинского лидера Петра Порошенко проиграть выборы.

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«Очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации, у них здесь постоянное место работы… Поэтому их тяжелее зомбировать, и они, очевидно, за действующего президента голосовать не будут», — сказал Морозов.

Он добавил, что решение украинской стороны является нарушением прав человека. Кроме того, «искусственные барьеры» лишают избранную власть легитимности.

Ранее Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России. По его словам, это сделано ради обеспечения безопасности граждан.