Назначена дата слушаний по утверждению нового куратора «российского дела»

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Комитет сената США по судебной системе назначил на 15-16 января слушания по вступлению Уильяма Барра на пост генерального прокурора Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комитет.

Барр занимал пост генпрокурора США в 1991-1993 годах в администрации Джорджа Буша-старшего. Вновь возглавить американский минюст Барру предложил нынешний президент США Дональд Трамп.

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Кандидатуру Барра неоднократно критиковали в республиканской партии, так как он скептически относится к расследованию специального прокурора Роберта Мюллера предполагаемого вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

Ранее газета The Washington Post писала, что Барр является главным кандидатом на пост генпрокурора США.