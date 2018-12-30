Абэ рассказал о проблемах в переговорах с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он намерен обсудить все спорные моменты с президентом России Владимиром Путиным.
Он также добавил, что Путин демонстрирует «серьезную решимость» заключить договор.
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Абэ подчеркнул, что встретится с Путиным в январе 2019 года.
Ранее Путин прокомментировал возможное заключение мирного договора с Японией.