Абэ рассказал о проблемах в переговорах с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он намерен обсудить все спорные моменты с президентом России Владимиром Путиным.

Он также добавил, что Путин демонстрирует «серьезную решимость» заключить договор.

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Абэ подчеркнул, что встретится с Путиным в январе 2019 года.

Ранее Путин прокомментировал возможное заключение мирного договора с Японией.