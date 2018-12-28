Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами российского лидера Владимира Путина на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в этот день у него запланированы рабочие встречи «до последних минут года».

«А сам Новый год — в кругу родных и близких», — отметил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что президент также намерен посетить спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал возможную встречу Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.