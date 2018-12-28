NYT: импичмент Трампа теперь кажется неизбежным

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В следующем году, если президент США Дональд Трамп не подаст в отставку, давление общественности на демократических лидеров в отношении начала его импичмента будет только возрастать, и теперь он представляется неизбежным, пишет для The New York Times Элизабет Дрю, автор статей о Уотергейте.

Независимо от того есть на данный момент доказательства для начала процесса импичмента против Трампа или нет, общественность узнает о тех из них, что собрал ведущий «российское дело» специальный прокурор США Роберт Мюллер, даже если его расследование будет приостановлено, пишет Дрю.

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Автор отмечает, что даже республиканцы могут осознать, что Трамп стал «слишком тяжелым бременем для их партии и слишком большой угрозой для страны». Так, она пишет, что существенное количество республиканцев не хотели баллотироваться с Трампом во время промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись 6 ноября. К тому же, результаты этих выборов не укрепили позиции президента внутри Республиканской партии, говорится в материале.

«Возможно, это время пришло. В конце концов республиканцы сделают выбор в пользу своего собственного политического выживания», — пишет автор.

Политический статус Дональда Трампа теперь стремительно снижается, отмечает Дрю. Автор напоминает, что почвой для старта импичмента может быть не только преступление, но и злоупотребление властью, в котором, среди прочего, Ричарда Никсона обвинил судебный комитет в 1974 году.