Путин перечислил главные события уходящего года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/12107821/RIAN_2724284.HR-pic905-895x505-80280.jpg">

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события 2018 года, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что уходящий год был особенным, и разным для россиян, однако, по его словам, были и события, которые объединяли всех жителей страны.

Реклама

«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — сказал Путин.

К таким событиям он отнес открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который, по выражению президента, «прошел блестяще».

Ранее ABC News выбрал пять главных моментов Трампа в 2018 году.