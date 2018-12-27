Путин перечислил главные события уходящего года
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события 2018 года, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что уходящий год был особенным, и разным для россиян, однако, по его словам, были и события, которые объединяли всех жителей страны.
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«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — сказал Путин.
К таким событиям он отнес открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который, по выражению президента, «прошел блестяще».
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