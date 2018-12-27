В Крыму оценили стратегию Киева по «реинтеграции» полуострова
Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых заявил, что украинская стратегия информационной «реинтеграции» Крыма полна бесполезным набором штампов и всяких мантр. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, информация о создании данной стратегии направлена на жителей Украины.
Реклама
Он также добавил, что этот документ ждет полное фиаско.
Первых подчеркнул, что Киев признал свое поражение в информационной политике по отношению к Крыму.
Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил стратегию информационной «реинтеграции» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.