В Крыму оценили стратегию Киева по «реинтеграции» полуострова

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Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых заявил, что украинская стратегия информационной «реинтеграции» Крыма полна бесполезным набором штампов и всяких мантр. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, информация о создании данной стратегии направлена на жителей Украины.

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Он также добавил, что этот документ ждет полное фиаско.

Первых подчеркнул, что Киев признал свое поражение в информационной политике по отношению к Крыму.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил стратегию информационной «реинтеграции» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.