Легенда сборной России назвал условие, при котором Овечкин забросит 1000 шайб в НХЛ

Жирков: если Овечкин останется еще на год в НХЛ, то может и забьет 1000 шайб

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал достижения российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным событием 2025 года. Его слова приводит «Советский спорт».

«То, что Овечкин побил рекорд Гретцки, и идет еще к какому-то достижению. В НХЛ столько рекордов, нигде нет такого. Может ли Александр забить 1000 шайб? А я не знаю, сколько он ещё играть собирается. Насколько понимаю, у него контракт до конца сезона. Если еще на год останется, то почему бы и нет, может забить», — сказал Жирков.

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил уже в девятом матче подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее легенда НХЛ пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера.