Семь человек пострадали в ДТП в Турции

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Стамбуле
Global Look Press

В турецком Стамбуле произошла авария с участием автобуса, пострадали семь человек. Об этом пишет РИА Новости.

Пострадавших доставили в больницу. Известно, что еще четырех человек спасти не удалось. Авария произошла в районе Эсенъюрт.

«Микроавтобус на скользкой дороге вылетел с трассы в кювет. Сразу после ДТП к месту происшествия прибыли спасатели и медики», — говорится в сообщении.

В конце ноября в турецкой провинции Афьонкарахисар пассажирский автобус попал в ДТП. В результате 21 человек пострадал, еще двое не выжили. Автобус принадлежал компании Elazığ Murat Turizm.

До этого крупная авария в Турции произошла 23 сентября. Тогда туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Ранее стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии.

