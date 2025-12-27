«Газпром» рассказал об отборе газа из хранилищ Европы

«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество

«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ стран Европы в дни рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании в Telegram-канале.

Согласно сообщению «Газпрома», 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских подземных хранилищ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.

По данным компании, на 25 декабря объем газа в европейских подземных хранилищах составляет 66,3 млрд кубометров. Это на 9,9 млрд кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень запасов в Германии и Нидерландах, по сообщению оператора, снизился соответственно до 60 и 52,5 единиц (в пересчете на процент заполненности).

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.