Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Газпром» рассказал об отборе газа из хранилищ Европы

«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество
Shutterstock

«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ стран Европы в дни рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании в Telegram-канале.

Согласно сообщению «Газпрома», 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских подземных хранилищ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.

По данным компании, на 25 декабря объем газа в европейских подземных хранилищах составляет 66,3 млрд кубометров. Это на 9,9 млрд кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень запасов в Германии и Нидерландах, по сообщению оператора, снизился соответственно до 60 и 52,5 единиц (в пересчете на процент заполненности).

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517639_rnd_7",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+