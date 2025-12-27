Размер шрифта
Вучич анонсировал запуск производства БПЛА в Сербии

Вучич: в Сербии весной запустят крупную фабрику по производству беспилотников
Александар Вучич
Весной следующего года Сербия запустит завод по производству дронов для укрепления нацбезопасности, заявил президент страны Александр Вучич на церемонии закладки камня в основание нового комплекса Минобороны и Генштаба Вооруженных сил страны. Его слова передает ТАСС.

«В конце марта, самое позднее в начале апреля, я ожидаю открытия первого крупного завода по производству дронов в нашей стране, и я с гордостью отмечаю, что это будут высокотехнологичные дроны. Производство будет организовано здесь, в Сербии», - отметил Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что страна в настоящее время закупает много БПЛА и дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией в мире. При этом ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам, добавил президент.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прервала речь Вучича, когда он захотел озвучить послание из Москвы. Инцидент произошел во время трехсторонней встречи Вучича с фон дер Ляйен и главой Евросоюза Антониу Коштой в Брюсселе. Глава Еврокомиссии сменила тему разговора, предложив сфотографироваться, когда сербский лидер заговорил о России.

Ранее Сербия договорилась о продлении поставок российского газа.

