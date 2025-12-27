Вучич анонсировал запуск производства БПЛА в Сербии

Весной следующего года Сербия запустит завод по производству дронов для укрепления нацбезопасности, заявил президент страны Александр Вучич на церемонии закладки камня в основание нового комплекса Минобороны и Генштаба Вооруженных сил страны. Его слова передает ТАСС.

«В конце марта, самое позднее в начале апреля, я ожидаю открытия первого крупного завода по производству дронов в нашей стране, и я с гордостью отмечаю, что это будут высокотехнологичные дроны. Производство будет организовано здесь, в Сербии», - отметил Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что страна в настоящее время закупает много БПЛА и дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией в мире. При этом ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам, добавил президент.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прервала речь Вучича, когда он захотел озвучить послание из Москвы. Инцидент произошел во время трехсторонней встречи Вучича с фон дер Ляйен и главой Евросоюза Антониу Коштой в Брюсселе. Глава Еврокомиссии сменила тему разговора, предложив сфотографироваться, когда сербский лидер заговорил о России.

Ранее Сербия договорилась о продлении поставок российского газа.