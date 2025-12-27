Размер шрифта
ВСУ пытались атаковать Смоленскую область дронами

Губернатор Анохин: над Смоленской областью подавили два украинских дрона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Смоленскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. При падении одного из них произошло незначительное повреждение металлического ограждения частного дома. Пострадавших нет.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) период с 18:00 до 20:00 мск уничтожили 83 украинских беспилотника. Наибольшее их количество было сбито над Брянской областью — 48 дронов. В небе над Московской областью было сбито 23 беспилотника, среди которых 18 летели в сторону российской столицы. Еще девять аппаратов сбили над Калужской областью, по одному — над Курской, Рязанской и Смоленской областями.

В период с 15:00 до 18:00 российские силы ПВО за три часа уничтожили над шестью регионами страны 111 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России. 

