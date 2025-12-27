Размер шрифта
Во Франции призвали перестать спонсировать Украину

Филиппо призвал перестать спонсировать Киев на фоне нового скандала с коррупцией
Sarah Meyssonnier/Reuters

На Украине начинается очередной коррупционный скандал, связанный со средствами, предоставляемыми Киеву Европой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Пока [президент Украины] Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал», — написал он.

Политик заявил о необходимости прекратить финансировать «Украину, войну и коррупцию».

Украинское антикоррупционное бюро провело обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» Владимира Зеленского, депутат Юрий Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте. Это не первый коррупционный скандал на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что финансист Миндича Цукерман собирается вернуться на Украину.

