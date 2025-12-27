«Работа еще не закончена»: Роднина о политической карьере

Ирина Роднина во время пресс-конференции, посвященной проведению XX Международного фестиваля спортивного кино, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве, 2022 год

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась размышлениями о своей политической карьере. Ее слова приводит Sport24.

«Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то из этого оправдалось, что-то — не очень. Считаю, пока работа еще не закончена. Политика — не спортивные соревнования, где ты поднялся на пьедестал и все видят твое достижение. В этой сфере работа может быть ценной, но не настолько заметной», — заявила она.

В августе 2025 года Роднина заявила, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призвала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем. Высказывания известной спортсменки и парламентария вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина объяснила, почему не стала получать паспорт США.