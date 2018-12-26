Два вице-губернатора Петербурга ушли в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Мокрецов с апреля 2013 года руководил финансовым блоком правительства Санкт-Петербурга, он курировал в том числе экономическое развитие города, учет госимущества и землеустройство. С августа 2017 года он также возглавлял Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства и др.
В связи с отставкой вице-губернаторов обязанности Мокрецова переданы вице-мэру Петербурга Сергею Мовчану, при этом руководить комитетом имущественных отношений станет заместитель председателя комитета Александр Герман. Контроль над деятельностью блока Албина будет осуществлять вице-губернатор Николай Бондаренко.