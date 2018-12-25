Трамп ответил на вопрос о сроках «шатдауна» правительства

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с частичной приостановкой работы правительства США. Об этом сообщает The Hill.

Он заявил, что «шатдаун» будет продолжаться до тех пор, пока не будут выделены деньги на строительство стены с Мексикой.

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«Я не могу вам сказать, когда правительство снова заработает. Но это не произойдет до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как им угодно это называть», — отметил Трамп.

Как отмечается, ситуация вряд ли будет решена сразу после того, как конгресс возобновит работу после Рождества.

Ранее CNN рассказал, когда может закончиться «шатдаун» правительства США.