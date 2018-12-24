На Украине назвали следствием разрыва дружбы с Москвой признание Крыма российским

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что те положения договора о дружбе с Россией, которые приносят выгоду Украине, отменять не следовало, чтобы сохранить хоть какие-то документы о «принадлежности» Крыма Украине. Об этом он заявил изданию «Главред».

По его словам, украинские власти в процессе подготовки этого договора «четко определили границы» государства, в том числе по крымскому вопросу.

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«Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины», — сказал Маломуж.

Он выразил опасение, что без этого договора Россия станет «манипулировать» юридическим статусом Крымского полуострова, и Киеву нечего будет возразить из-за недействительности договора.

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.