ABC News выбрал пять главных моментов Трампа в 2018 году

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Американский телеканал ABC News подвел итоги года для действующего президента США Дональда Трампа, в которых выбрал пять ключевых моментов за год.

Первым упоминается изменение курса миграционной политики. Изначально Трамп придерживался политики «нулевой терпимости», в рамках которой были разделены более 2 тыс. детей мигрантов со своими семьями. Это вызвало волну международного недовольства. Предпосылкой к этому скандалу послужила опубликованная организацией ProPublica аудиозапись, в которой был слышен плач и призывы к родителям детей мигрантов из Центральной Америки, содержавшихся в специальных центрах. После этого Дональд Трамп положил конец политики разделения семей мигрантов, говорится в материале.

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На втором месте стоит 4 декабря — день, в который Dow Jones рухнул на 800 пунктов, а Трамп возвестил себя в твиттере «Тарифным человеком». Телеканал отмечает, что 2018 год запомнится годом торговых войн Трампа, которые ранее многие предсказывали, а теперь они воплотились в реальность.

Третьим ABC News упоминает отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который в течение года выдерживал публичное презрение со стороны президента США.

В четвертом пункте телеканал рассказывает о встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также непризнание американским лидером во время встречи с ним вмешательства в выборы президента в 2016 году. Телеканал вспоминает, что после июльского саммита США и России по Вашингтону буквально пронеслось слово «измена», ответственность за которую возложили на Трампа.

На пятом месте «исторический саммит» Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, после которого северокорейский лидер пообещал работать над полной денуклеаризацией.