Человек упал с третьего этажа на эскалатор в российском ТРК

Properm.ru: в Перми человек упал с третьего этажа на эскалатор в ТРК

В Перми человек упал с высоты в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Семья». Человек упал с высоты третьего этажа и рухнул на эскалатор — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. На место прибыла бригада скорой помощи.

