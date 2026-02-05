Размер шрифта
Общество

Человек упал с третьего этажа на эскалатор в российском ТРК

Properm.ru: в Перми человек упал с третьего этажа на эскалатор в ТРК
Telegram-канал Properm.ru

В Перми человек упал с высоты в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Семья». Человек упал с высоты третьего этажа и рухнул на эскалатор — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. На место прибыла бригада скорой помощи.

До этого десятилетней девочке разрезало ногу до сухожилий на эскалаторе в российском ТЦ, и это попало на видео. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Ей провели операцию, после чего девочка провела в стационаре около месяца. Руководство торгового центра отказалось от ответственности и компенсации причиненного вреда.

Ранее девушка хотела поджечь ТЦ в Подмосковье, но ее задержали.
 
