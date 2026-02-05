Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Сикорский, несмотря фразу об «имбециле», поблагодарил Маска за отключение Starlink ВС РФ

Сикорский фразой «лучше поздно чем никогда» ответил Маску на меры со Starlink
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х поблагодарил американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска за принятые меры с терминалами Starlink на Украине.

«Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, Илон Маск», – написал Сикорский.

В конце января Радослав Сикорский призвал американского бизнесмена Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что российские войска используют Starlink для ударов по Украине. Маск в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом».

В итоге 1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения затронут и украинские беспилотники.

А 5 февраля украинский министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что интернет-терминалы Starlink, используемые российскими военными на Украине, были деактивированы.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!