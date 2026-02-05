Сикорский, несмотря фразу об «имбециле», поблагодарил Маска за отключение Starlink ВС РФ

Сикорский фразой «лучше поздно чем никогда» ответил Маску на меры со Starlink

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х поблагодарил американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска за принятые меры с терминалами Starlink на Украине.

«Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, Илон Маск», – написал Сикорский.

В конце января Радослав Сикорский призвал американского бизнесмена Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что российские войска используют Starlink для ударов по Украине. Маск в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом».

В итоге 1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения затронут и украинские беспилотники.

А 5 февраля украинский министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что интернет-терминалы Starlink, используемые российскими военными на Украине, были деактивированы.

