В Израиле назначены досрочные выборы в парламент

Израильская правящая коалиция приняла решение о самороспуске и проведении досрочных парламентских выборов в начале апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя партии «Ликуд».

Представитель партии рассказал, что досрочные выборы в кнессет запланированы на 9 апреля.

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По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о предотвращении досрочных выборов в Израиле.