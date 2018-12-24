В Израиле назначены досрочные выборы в парламент
Израильская правящая коалиция приняла решение о самороспуске и проведении досрочных парламентских выборов в начале апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя партии «Ликуд».
Представитель партии рассказал, что досрочные выборы в кнессет запланированы на 9 апреля.
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По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о предотвращении досрочных выборов в Израиле.