Посол США пожаловался на предвзятое отношение немецких СМИ

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл направил в редакцию журнала Spiegel письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что издание предвзято относится к Вашингтону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обращение Гренелла было подано на фоне скандала вокруг Spiegel. Журналиста Клааса Релотиуса уличили в выдумывании информации, в том числе цитат и эпизодов, для своих репортажей.

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Посол отметил, что данная информация вызывает серьезное беспокойство у дипломатической миссии.

«Это неверное освещение событий затрагивало в значительной степени политику США и определенные части американского населения. Совершенно очевидно, что мы (США - ред.) стали жертвой организованной предвзятости», — написал Греннел.

Главный редактор журнала Дирк Курбьювайт поблагодарил посла за письмо и принес заявления американцам. Вместе с тем он отметил, что критика политики Белого дома не является антиамериканизмом.