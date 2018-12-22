МИД: Вашингтон благословили на разрушение ДРСМД

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Министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте комментарий в связи с голосованием в Генассамблее ООН, большая часть участников которого не поддержали резолюцию в поддержку сохранения действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ходе голосования «за» резолюцию проголосовали 43 страны, «против» — 46, воздержались 78 членов ООН.

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«Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира», — заявили в министерстве.

Дипломаты также подчеркнули, что «своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора».

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили решение ГА ООН по резолюции России.