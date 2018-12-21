Депутат Рады рассказал о целях провокации в Керченском проливе

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Депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что Киеву нужна провокация в Керченском проливе, чтобы удержать власть. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент Украины Петр Порошенко пытался использовать данный инцидент для отмены предстоящих выборов.

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Он также добавил, что Киев сознательно идет на «обострение ситуации».

Бойко подчеркнул, что украинские власти устраивают провокации и шоу, чтобы «удержаться в своих креслах».

Ранее Порошенко заявил о готовности дать военный отпор России.