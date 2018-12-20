Небензя: Россия рассчитывает на снятие санкций с Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает, что западные страны в связи с этим снимут санкции с Дамаска, передает РИА «Новости».

«Ситуация в Сирии изменилась, и изменилась к лучшему. Многие государства осознали состоявшиеся изменения. Отмечаем позитивные шаги со стороны региональных государств, стремящихся нормализовать отношения с Дамаском», — сказал он.

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Небензя отметил, что не удивлен тем, что некоторые страны не удовлетворены подвижками в российско-турецко-иранском взаимодействии по Сирии.

Ранее представители России и Китая в Совете безопасности ООН воздержались от голосования по резолюции, которая устанавливает механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию.