Япония рассекретила документы о переговорах с США по Курилам
МИД Японии рассекретил документы, которые связаны с переговорами с Соединенными Штатами о Курильских островах в 1960 году, передает РИА «Новости».
Согласно документам, речь шла о передаче японской стороне двух островов Южных Курил.
Отмечается, что в Японии рассматривали возможность получения от СССР островов Хабома и Шикотан, а также заключении мирного договора.
Ранее Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах.