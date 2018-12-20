Япония рассекретила документы о переговорах с США по Курилам

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МИД Японии рассекретил документы, которые связаны с переговорами с Соединенными Штатами о Курильских островах в 1960 году, передает РИА «Новости».

Согласно документам, речь шла о передаче японской стороне двух островов Южных Курил.

Отмечается, что в Японии рассматривали возможность получения от СССР островов Хабома и Шикотан, а также заключении мирного договора.

Ранее Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах.