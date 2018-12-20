Песков рассказал об отношении Путина к повторяющимся вопросам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что российский лидер Владимир Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на один и тот же вопрос, однако всегда терпеливо это делает.

При этом такие ситуации — не редкость, отметил пресс-секретарь.

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«Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое, — сказал Песков.

По его мнению, повторяющиеся вопросы свидетельствуют о невнимательности журналистов, что не совсем нравится президенту. Однако Путин терпеливо отвечает на все вопросы, подчеркнул Песков.

Он добавил, что нелюбимых или надоевших вопросов у российского лидера нет.

«Жизнь идет очень быстро, и информация живет, как мотылек. Поэтому все время нужно отвечать на новые вопросы», — заключил Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путин не может позволить себе «новогоднюю Нивану».