В Белом доме раскритиковали процедуру допроса экс-советника Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/531/11812531/RTS1QA6M-pic905-895x505-85119.jpg">

В Белом доме считают, что ФБР нарушило протокол во время допроса одного из фигурантов «российского дела» Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«ФБР нарушили стандарты протокола тем, как они пришли и окружили генерала Флинна, тем, как они его допрашивали, и тем, что они его подстрекали не иметь представителя офиса адвоката Белого дома», — заявила Сандерс.

Реклама

При этом она подчеркнула, что Белый дом желает Флинну «всего хорошего» в ожидании приговора суда и отметила, что задержка с вынесением решения является вопросом деятельности суда.

Ранее сообщалось, что суд отложил вынесение приговора Флинну.