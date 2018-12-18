Депутат Рады призвала экс-президентов Украины помочь спасти нацию

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Депутат Верховной рады Ольга Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь спасти украинскую нацию от вымирания. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, у украинцев «нет шансов на выживание», пока на Украине не произойдет смена политических элит.

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Она также добавила, что Киеву необходимо поменять свою политику для сохранения украинской нации.

Ранее в Раде рассказали о порожденном Евромайданом «монстре».