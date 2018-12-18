Стало известно имя преемника Маккейна в сенате США
Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил новым преемником покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна Марту Максалли. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в настоящее время место Маккейна в американском сенате занимает Джон Кил.
Как отмечается, Марта Максалли является бывшим боевым пилотом и прослужила в армии США более 26 лет.
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Ранее СМИ сообщили, что похороны Маккейна стали «безоговорочным упреком» для президента США Дональда Трампа.
Джон Маккейн скончался 25 августа, долгое время он боролся с опухолью мозга.