Стало известно имя преемника Маккейна в сенате США

Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил новым преемником покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна Марту Максалли. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в настоящее время место Маккейна в американском сенате занимает Джон Кил.

Как отмечается, Марта Максалли является бывшим боевым пилотом и прослужила в армии США более 26 лет.

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Ранее СМИ сообщили, что похороны Маккейна стали «безоговорочным упреком» для президента США Дональда Трампа.

Джон Маккейн скончался 25 августа, долгое время он боролся с опухолью мозга.