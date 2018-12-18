NBC: Белый дом с опозданием начал формировать юридическую команду для защиты Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/643/12033643/Depositphotos_197526118_l-2015-pic905-895x505-57087.jpg">

Белый дом с опозданием начинает набирать персонал на ключевые позиции новой юридической команды, которая будет противостоять демократам, взявшими контроль над нижней палатой конгресса США --— палатой представителей, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника со стороны Республиканской партии США.

В частности, демократы уже готовят многоплановую стратегию для выполнения надзорной функции в правительстве. Ожидается, что в первые два года лидирующие позиции останутся за главным адвокатом Белого дома Пэтом Чиполлоном. В начале октября он заменил на этой должности Дона Макгана. По словам источников, «ядро новой команды» юристов составляют четыре заместителя Чипполоно. Все они — бывшие юристы из министерства юстиции США, говорится в материале.

Одним из замов станет Майк Пурпура — бывший федеральный прокурор и сотрудник Министерства юстиции, сообщили источники. Он будет готовить ответ на расследования конгресса. Еще одним заместителем станет Пэт Филбин, работавший в минюсте при Джордже Буше-младшем. Кроме того, позиции заместителя также займут Кейт Комерфорд Тодд, бывший глава судебного подразделения торговой палаты США, и работавший под руководством Макгана Джон Айзенберг, который останется на своем посту.