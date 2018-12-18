Глава МИД Японии выразил нежелание отвечать на вопросы о мирном договоре

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о желании продолжить в дальнейшем не отвечать на вопросы о мирном договоре с Россией, передает ТАСС

«Я хотел бы продолжить избегать ответов», — сказал Коно.

По словам министра, он не хотел бы оказывать негативное влияние на переговорный процесс своими заявлениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны.