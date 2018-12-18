ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в КНДР
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает нарушение прав человека в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
В документе говорится, что страны-участницы ООН осуждают «систематические», «распространенные» и «грубые» нарушения прав человека в Северной Корее.
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Также Генассамблея выразила обеспокоенность по поводу поступающих сообщений о «пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».
В ООН призвали северокорейские власти «уважать все права человека» и «немедленно прекратить» нарушения.
Ранее правозащитники заявили о повсеместном сексуальном насилии в КНДР.