ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в КНДР

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает нарушение прав человека в КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что страны-участницы ООН осуждают «систематические», «распространенные» и «грубые» нарушения прав человека в Северной Корее.

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Также Генассамблея выразила обеспокоенность по поводу поступающих сообщений о «пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

В ООН призвали северокорейские власти «уважать все права человека» и «немедленно прекратить» нарушения.

Ранее правозащитники заявили о повсеместном сексуальном насилии в КНДР.