Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал и направил украинскому президенту Петру Порошенко закон о расширении зоны контроля Киева в Черном море, передает РИА «Новости».

Сообщается, что закон регламентирует прилегающую к Украине морскую зону.

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Как отмечается, в акватории Азовского моря украинская зона устанавливается на 24 километра (12 морских миль), что позволяет ВСУ применять силу «в случае пересечения прилегающей зоны».

Парубий добавил, что подписанный им закон был принят на прошлой пленарной неделе.

Ранее в МИД России заявили, что законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем не применим к Азовскому.